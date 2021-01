Flamengo irá estender o contrato de João Gomes Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 30/01/2021 15:46 | Atualizado 30/01/2021 15:48

O Flamengo encaminhou a extensão de contrato de João Gomes, destaque das categorias de base e promovido ao elenco profissional em 2020. O atual vínculo do volante com o Rubro-Negro vai até 2022, mas, como tem feito com outros jovens jogadores que subiram de categoria recentemente, como Hugo Souza, Matheuzinho, Natan e Ramon, a diretoria entendeu que deveria dar uma valorização salarial ao garoto.

Segundo apurou a reportagem com fontes do Flamengo, o novo contrato de João Gomes vai ser firmado até 2025, com aumento de multa rescisória para clubes do exterior. Com o acordo alinhavado e as bases salariais definidas, o próximo passo é a assinatura do novo compromisso, que deve acontecer nos próximos dias.

Desde quando foi promovido ao profissional, João Gomes disputou nove partidas e vem ganhando destaque e elogios da comissão técnica de Rogério Ceni. Na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, no dia 21 de janeiro, foi o jogo em que ele mais ficou em campo com Rogério Ceni: 27 minutos. E deu conta do recado.

Diante do Grêmio, João Gomes entrou no lugar de Diego Ribas, disputou 20 minutos e mostrou serviço, principalmente pelo desarme: três no total. A tendência é que o volante ganhe cada vez mais oportunidades, pois Arão tem atuado como zagueiro nas últimas partidas.

Com novo contrato encaminhado, João Gomes estará à disposição de Rogério Ceni para pegar o Sport na segunda-feira, Em Recife, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.