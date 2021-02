Filipe Luís ao lado de Gabigol e Diego Alves Reprodução

O lateral-esquerdo Filipe Luís deixou a torcida do Flamengo eufórica após o jogo contra o Sport, mas não foi por conta da vitória por 3 a 0, com gols de Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. O camisa 13 rubro-negro postou uma imagem no vestiário, ao lado de Diego Alves e Gabigol, e "marcou" o perfil oficial do lateral-direito Rafinha, ídolo dos flamenguistas e que deve sair a qualquer momento do Olympiacos, da Grécia.

O registro mexeu com os rubro-negros, que pediram o retorno de Rafinha ao time do Flamengo, algo que é difícil de acontecer neste momento. Marcos Braz, atual vice de futebol do clube, comentou o assunto e disse que o elenco "já tem jogador para a posição".

O Flamengo volta a campo contra o Vasco na próxima quinta-feira, às 21h, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.