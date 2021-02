Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - A vitória sobre o Sport no Recife não permitiu que o Internacional abrisse mais vantagem sobre o Flamengo. Faltam cinco jogos para o fim do Brasileiro, o treinador Rogério Ceni afirmou que o Rubro-Negro não pode perder mais nenhum ponto para tentar buscar a taça.

"Foi uma boa vitória. O terceiro gol é importante por ter Gabriel e Pedro marcando no mesmo jogo. No futebol, cada jogo é uma história. Quando se tem um espaço de tempo de quatro dias, a intensidade tende a ser maior. O acúmulo de jogos faz a intensidade ser menor. O ideal é jogar sempre bem e vencer os jogos. Cinco rodadas restantes, temos que tirar a diferença do Internacional e precisamos das vitórias", disse.

O Flamengo ainda enfrentar o Internacional, no Maracanã, e em casa de vitória poderá reduzir a distância para um ponto, caso as equipes continuem vencendo até o confronto. O treinador dedicou o resultado positivo aos torcedores nordestinos do clube carioca.



"O povo aqui é muito querido, a receptividade é importante, a maior torcida do Nordeste é do Flamengo. É uma vitória importante para o flamenguista em todo o Brasil, mas dedicamos aos nordestinos. É o jogo 50 do Flamengo sem torcedor na pandemia", finalizou.