Bruno Henrique e Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 09:20

Rio - Com números mais modestos que 2019, mas ainda assim decisivos para o Flamengo, os atacantes Gabigol e Bruno Henrique podem desfalcar o Rubro-Negro na reta final do Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar os dois jogadores por conta de lances contra o Bahia e o Goiás pelo Brasileiro.

O artilheiro rubro-negro foi expulso na partida contra o Bahia, no dia 20 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro. A sessão virtual da 5ª Comissão Disciplinar do STJD está marcada para 10h de sexta-feira e o relator será o auditor Eduardo Mello. Vanderson Maçullo Braga Filho é o presidente em exercício da comissão.

Gabigol foi expulso na vitória do Flamengo por 4 a 3. De acordo com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, o atacante o mandou "tomar no c...". O jogador do Rubro-Negro ficou apenas nove minutos em campo. Inconformado com a expulsão, o atleta levou quase cinco minutos para deixar o campo.



Denunciado duas vezes no artigo 258 II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de desrespeitar a arbitragem, Gabigol pode pegar uma pena de até 12 jogos de suspensão. Isso porque a denúncia foi feita de acordo com o artigo 184, que determina a aplicação cumulativa das penas no caso de duas infrações.

Já Bruno Henrique atingiu o rosto do volante do Goiás, Breno, que fraturou o nariz. O atacante não recebeu qualquer punição da arbitragem. Antes, a comissão disciplinar havia entendido que não havia motivo para reconhecer a denúncia. Porém, o caso será analisado na próxima sessão da Terceira Comissão Disciplinar no artigo de jogada violenta, que prevê pena de um a seis jogos de suspensão.