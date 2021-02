Mauro Cezar Reprodução

Publicado 02/02/2021 16:15 | Atualizado 02/02/2021 16:16

Rio - A entrevista de Domènec Torrent, ex-treinador do Flamengo, ao portal "globoesporte.com", repercutiu entre os torcedores e jornalistas esportivos. Mauro Cezar Pereira se posicionou no Twitter ao comentar a declaração do espanhol de que a equipe vinha evoluindo.

"...para mim, o time estava evoluindo bem." Nossa! Seu último jogo foi Atlético 4-0 Flamengo, armou o Flamengo de maneira tão suicida que parecia ingênuo. Era uma das piores defesas do campeonato. Levou de 3 (Atl-GO), 4 (SPFC) e 5 Del Valle). Boa sorte", afirmou o comentarista.



Dome chegou ao Flamengo no fim de julho, com a difícil missão de substituir Jorge Jesus. Foram apenas 24 jogos no comando da equipe rubro-negra, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. A fragilidade do sistema defensivo, que sofreu 36 gols, foi um dos fatores que contaram contra o treinador. O técnico deixou o clube carioca na terceira colocação do Brasileirão, com 35 pontos, e ainda vivo na Libertadores e na Copa do Brasil.