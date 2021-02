Partida entre Flamengo e Sport Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 09:00

Rio - Ainda vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está muito perto de selar a sua classificação de forma direta para a fase de grupos da Libertadores. De acordo com o portal "Infobola", o Rubro-Negro tem 98% de chances de terminar a competição no G-4.

Além do clube carioca, o Internacional e o Atlético-MG estão bem próximos da vaga. O Colorado conta com 99% e o Galo com 93%. Mesmo vivendo uma situação ruim nas últimas rodadas, o São Paulo aparece logo depois com 73% de possibilidades.

Publicidade

O Fluminense vem logo em seguida com 12% e o Grêmio aparece com 7%. O Palmeiras já está classificado por ser campeão da Libertadores, porém, aparece com 18% de chances de terminar a competição no G-4. Caso o Verdão conquiste a Copa do Brasil (a equipe paulista decide o torneio com o Grêmio), o Brasileirão vai abrir mais uma vaga para a fase de grupos do torneio.



Publicidade

Caso confirme a classificação para a Libertadores, o Flamengo irá bater um recorde na competição. O Rubro-Negro deverá disputar pela quinta vez seguida o torneio. Com isso, a equipe carioca irá desbancar a marca de quatro participações seguidas que aconteceu pela primeira vez de 1981 a 1984.