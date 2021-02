Libertadores Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 15:31 | Atualizado 03/02/2021 15:32

Rio - Eliminado da Libertadores nas oitavas de final pelo Racing, o Flamengo subiu no ranking da Conmebol. A entidade máxima do futebol sul-americana divulgou a atualização do seu ranking de clubes para 2021 e o clube carioca pulou da oitava colocação para a sexta.

O River Plate segue liderando com 10.652 pontos, seguido do rival Boca Juniors, que tem 8.731 pontos. Em terceiro lugar aparece o Grêmio, melhor brasileiro, com 6.950 pontos. Em seguida vem o atual campeão da Libertadores, o Palmeiras.

Publicidade

Na frente do Flamengo está o O Nacional, do Uruguai, com 5.444 pontos. O Flamengo tem 5.140 pontos. No top 10 ainda há mais um brasileiro. Vice-campeão da Libertadores, o Santos está em nono lugar com 4.443 pontos.



Publicidade

Segundo a Conmebol, o ranking é formado pelo "desempenho nos últimos dez anos" dos clubes, pelo "coeficiente histórico" de participações na história da Libertadores e pelo item "torneio local", que dá pontos para campeões nacionais.