09/02/2020 - FLUMINENSE X FLAMENGO se enfrentam, neste domingo, no Maracana pela semifinal da Taca Guanabara. Na foto o tecnico do FLamengo Jorge Jesus. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 03/02/2021 13:28

Rio - Pressionado no comando do Benfica, o técnico Jorge Jesus quer retornar ao Brasil. Segundo o jornalista Thiago Asmar, do canal "Pilhado", o português já começou a se planejar para voltar e tenta convencer a família a se mudar para o país onde ele se consagrou em 2019, conquistando a Libertadores e o Brasileirão.

"O Jorge Jesus já começa a planejar seu retorno. Ele já está conversando com a família e tentando convencê-lo a vir para o Brasil. Da primeira vez, eles ficaram em Portugal, o que foi até um dos motivos para sua saída, mas desta vez o Mister quer trazer a família", disse o jornalista.

O Flamengo terá a preferência para contratar o treinador, mas outros clubes não estão descartados.

"Claro que a preferência e grande tendência é que ele venha para o Flamengo. Tem um burburinho de que o São Paulo também estaria interessado no Jorge Jesus, mas claro que a primeira opção deve ser o clube onde ele se tornou ídolo. Já há a informação de que nos bastidores da Gávea já se fala no retorno para após o Campeonato Estadual", afirmou.

Jorge Jesus rescindiu seu contrato com o Flamengo em julho para retornar ao Benfica. Pelo Rubro-Negro, conquistou a Libertadores da América, o Brasileirão, a Recopa, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.