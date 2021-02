Gerson em ação contra o Bahia, Ramírez. Alexandre Vidal/Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 16:21 | Atualizado 03/02/2021 16:24

Rio - O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, justificou a ausência do meia Gerson em depoimento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre a injúria racial que teria sido cometida pelo meia Juan Pablo Ramírez, do Bahia. Segundo o dirigente, o tribunal foi intransigente ao não aceitar remarcar a partida contra o Vasco, prevista para esta quinta-feira, o que inviabilizou a presença do atleta.

Publicidade

"Se o relator não quer adiar, o problema é dele. Ele acha que o processo é mais importante que o Brasileiro. No âmbito esportivo, poderia haver uma punição aqui ou ali, mas isso não repara o racismo. O Bahia não é nosso inimigo, ele (Ramírez) vai responder no âmbito criminal. A questão é de polícia", disse Dunshee ao "UOL".

O dirigente ainda afirmou que o depoimento dado por Gerson à Polícia poderia ter sido anexado ao processo do STJD, mas que o tribunal quis seu protagonismo.

Publicidade

"Se ele quiser ser mais realista que o rei, o nosso jogo (contra o Vasco) é mais importante", finalizou.