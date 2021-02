Everton Ribeiro Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 16:44

Rio - O Flamengo encara o Vasco nesta quinta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na véspera do clássico decisivo, Everton Ribeiro concedeu entrevista coletiva e abriu o jogo sobre as ofertas que recebeu para deixar o Rubro-Negro recentemente.

"Realmente, sabemos que, nesse momento, quando a janela (de transferências do futebol árabe) está fechando, não só eu como alguns jogadores receberam propostas. É uma coisa normal do futebol, mas meu pensamento é sempre no Flamengo. Independentemente do que venha para mim ou para outro jogador, sabemos que o Flamengo tem que ser bem servido. É preciso passar pela diretoria, ver o que eles acham e, quando tiver uma proposta boa para todos, então irei analisar e pensar em sair do Flamengo", comentou o camisa 7.



Publicidade

Questionado sobre o futuro no Flamengo e qual o impacto do desejo de disputar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, na decisão de aceitar uma proposta do exterior, Everton Ribeiro garantiu que está focado somente na conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo.

"A Copa é um sonho de todo jogador. Não é diferente comigo. Não penso muito no que vai acontecer para frente, e muito no agora. Estamos em uma reta final de campeonato, com chances de chegar ao título, Meu pensamento é só aqui, no próximo jogo contra o Vasco para continuar na briga pelo título."



Publicidade

Em janeiro, Everton Ribeiro entrou na mira do Al Nasr, dos Emirados Árabes. No entanto, as partes não chegaram a um consenso e o camisa 7 segue no Rubro-Negro. Vale ressaltar que a janela de transferências do futebol dos Emirados Árabes se fechou no dia 1º de fevereiro.