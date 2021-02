Rafinha Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 18:16

Rio - Livre no mercado após rescindir seu contrato com o Olympiacos-GRE, o lateral Rafinha, ex-Flamengo, quer retornar ao Brasil. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o jogador já recebeu sondagens de Coritiba, Palmeiras e Atlético-MG.

Publicidade

Apesar de sempre ter deixado claro que um dia gostaria de voltar ao Coxa, é pouco provável que o clube tenha condições de contratar Rafinha, já que dificilmente escapará da Série B em 2021. Palmeiras e Galo, que têm maior potencial financeiro, são vistos como destinos mais prováveis.

Até o momento, o Flamengo não fez nenhuma sondagem para o retorno do lateral. A diretoria está satisfeita com o rendimento de Isla, que foi contratado para substituir o camisa 13 assim que ele deixou o clube. Além disso, a questão financeira também pesa, já que Rafinha teria que aceitar reduzir o salário que recebia anteriormente.