Gerson Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 19:31

Rio - O Flamengo pode ter um desfalque importante para o clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira, ás 21 h, no Maracanã. Segundo o "UOL", o meia Gerson, que foi substituído na partida contra o Sport com dores no pé, não treinou nesta quarta e é dúvida para o duelo.

Publicidade

No entanto, sua presença em campo ainda não está descartada. Ele segue em tratamento e os médicos devem reavaliar a situação antes da partida.

O Flamengo já não poderá contar com Diego Alves, que teve uma nova lesão na coxa, e Rodrigo Caio, com lesão muscular.