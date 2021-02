Flamengo Roberto Vinícius/Agafoto/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 10:28

Rio - A derrota do Atlético-MG para o Goiás foi bastante comemorada por torcedores do Flamengo. Além da luta na tabela, o resultado negativo do Galo também favoreceu o clube carioca em relação a luta pelo título. De acordo com o portal "Infobola", o Rubro-Negro pulou de 16% para 17% de chances de título.

Publicidade

O Internacional segue como a equipe com mais possibilidades de taça. O Colorado, que lidera o Brasileirão, aparece com 79% de chances de ser campeão. Além do Flamengo, o Atlético-MG e o São Paulo ainda alimentam esperanças.



A derrota em Goiânia reduziu as possibilidades do Atlético-MG para apenas 2%. O São Paulo também tem a mesma porcentagem de ser campeão. As demais equipes não tem mais possibilidades de título.