Publicado 04/02/2021 12:25

Rio - Na busca de manter o caixa em alta, após terminar 2020 com as contas apertadas, o Flamengo aposta no reajuste de contrato com a Rede Globo e com a patrocinadora Adidas para ter o seu objetivo cumprido. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, o clube carioca calcula que o reajuste com a emissora carioca deverá render ao menos R$ 20 milhões a mais para o clube. Segundo informações do portal, o montante original que era de R$ 120 milhões em 2019 vai saltar para R$ 144 milhões em 2021. Isso porque o fator de correção é uma média do IGPM e do IPCA, e houve explosão desse primeiro índices. Só para 2021 o crescimento do valor é de R$ 17,5 milhões.

O clube carioca deseja manter o caixa alto para fazer frente aos pagamentos de contratações e das despesas com salários de jogadores. O clube sofreu impactos de eliminações precoces de campeonatos em 2020 como Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, a grande importância de contar com esses outros itens nesta temporada.



O contrato do clube com a Adidas também é atrelado de uma forma ao IGPM. Assim, haverá outro aumento acima da inflação corrente no principal acordo de fornecedor. Seu valor original era R$ 35 milhões quando foi assinado no final da temporada de 2012.