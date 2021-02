Everton Ribeiro Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 14:13

Rio - As vendas dos atacantes Lincoln e Yuri César fizeram o Flamengo bater sua meta de transferências para o primeiro semestre de 2021, porém, o clube carioca terá que obter mais de R$ 100 milhões em vendas a partir da segunda metade do ano. As informações são do portal "UOL".

Com o orçamento da temporada prejudicado por conta dos insucessos na Copa do Brasil e na Libertadores de 2020, o clube carioca terá que buscar alternativas para conseguir ter suas contas positivas no ano. Com isso, as transferências são consideras essenciais.

Publicidade

Para o primeiro semestre, o Flamengo precisava ter negociações de R$ 50 milhões para ter fluxo de caixa. Ao todo, o clube carioca previu a venda de R$ 168 milhões. Com isso, ainda faltaria mais de R$ 100 milhões na segunda parte do ano.



Publicidade

Com as transferências de Yuri César e Lincoln, o Flamengo não viu urgência na venda de Everton Ribeiro e por isso não aceitou a oferta dos árabes. Porém, as coisas podem mudar a partir da segunda metade do ano, caso outras vendas não aconteçam.