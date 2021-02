Por Venê Casagrande

Publicado 08/02/2021 14:03 | Atualizado 08/02/2021 14:03

O lateral-direito João Lucas, do Flamengo, é pouco aproveitado atualmente com Rogério Ceni, mas, mesmo assim, está na mira de dois clubes da Série A: Atlético-GO e Juventude. O Dragão consultou a situação do jogador quando iniciou as tratativas com o Rubro-Negro carioca pelo goleiro César, que será emprestado ao time goiano até dezembro . O nome do jovem foi levado pela diretoria ao técnico Marcelo Cabo, que avalia com a sua comissão técnica se o jogador pode ser importante para a temporada 2021.Com o Juventude foi o mesmo cenário. A diretoria do time de Caxias, que acabou de conseguir acesso à Série A, consultou a situação de João Lucas, pois entende que é um jogador que, caso tenha rodagem e sequência, pode ser importante para 2021. Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, Marcelo Barbarotti, diretor do Jaconero, confirmou a informação."Consultamos, mas não abrimos negociação. Ainda estamos estudando. Mas é um jogador com bom biotipo, bom jogador. É um nome interessante, mas estamos avaliando outras opções", resumiu o dirigente do Juventude.João Lucas chegou ao Flamengo em maio de 2019 após se destacar no Campeonato Carioca pelo Bangu. O lateral-direito teve pouca oportunidade desde que foi contrato e entrou em campo apenas 16 vezes. O atual vínculo dele com o Rubro-Negro vai até dezembro deste ano.