Rio - O Atlético-GO avançou nas negociações com o Flamengo e encaminhou a contratação de César, do Rubro-Negro carioca, para a temporada 2021. O goleiro embarcará para se apresentar ao novo clube ao término do Brasileirão 2020, no fim de fevereiro.



A negociação pelo lado do Atlético-GO foi comandada pelo presidente Adson Batista, que tem uma ótima relação com a diretoria do Flamengo, principalmente com o mandatário carioca, Rodolfo Landim. As conversas evoluíram nas últimas horas, e os clubes chegaram a um acordo, faltando apenas a troca de documentação e assinatura.

O Flamengo topou ceder César por empréstimo até dezembro, pagando 50% do salário do goleiro, mas, por outro lado, segundo apurou a reportagem com fontes do Rubro-Negro, o time carioca receberá de forma definitiva duas jovens promessas do Sub-15: o meia Gil e o volante Da Silva.



O atual vínculo de César com o Flamengo vai até abril de 2022. Com o empréstimo, a tendência é que o jogador e o clube estendam o compromisso para que o Rubro-Negro não corra o risco de perder o jogador de graça quando ele retornar do empréstimo ao Atlético-GO, que não terá opção de compra estabelecida em contrato.



César perdeu espaço com a ascensão de Hugo, que se tornou segunda opção no gol do Flamengo. Em quatro anos, o goleiro disputou 45 partidas, sendo 11 em 2020, 12 em 2019, 18 em 2018 e 4 em 2017.