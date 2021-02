Flamengo está mais perto de ser campeão brasileiro Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/02/2021 11:33

Rio - A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro começou ruim, mas terminou boa para o Flamengo. Apesar do empate contra o Bragantino, o líder Internacional foi derrotado em casa pelo Sport, com isso, a equipe carioca apesar do tropeço aumentou as suas possibilidades de título e reduziu a vantagem do colocado na liderança do Brasileiro.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, informados no portal "Infobola", o Internacional continua sendo o clube com mais chances de ser campeão. Na ponta, o Colorado tem 54% de possibilidades. Porém, o Rubro-Negro pulou de 23% para 40% de chances de ser campeão.



Flamengo e Internacional ainda vão se enfrentar no próximo dia 21 no Maracanã. O Rubro-Negro só depende de si para ser campeão e ainda pode ser contra o clube gaúcho. Caso a equipe carioca vença o Corinthians no domingo e o Colorado tropece no Vasco, o Flamengo assume a ponta e poderá conquistar o título, caso vença o confronto direto contra o clube de Porto Alegre.

Atlético-MG e São Paulo ainda alimentam chances matemáticas de título. Porém, as probabilidades são bem remotas. O Galo tem 4%, enquanto o Tricolor Paulista aparece com apenas 2%.