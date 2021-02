Marquinhos foi o destaque do Fla em quadra Divulgação

Por Lance

Publicado 12/02/2021 19:37

Rio - A grande atuação no segundo tempo fez o Flamengo derrotar o Pato Basquete por 85 a 61 na tarde desta sexta-feira, na Arena Minas, pelo NBB. O cestinha rubro-negro no jogo foi Marquinhos, com 17 pontos marcados. Com a vitória, o Fla se mantém na liderança da competição.



O Flamengo volta à quadra neste domingo, para enfrentar o Campo Mourão, às 16h, na Arena Minas.



O JOGO



Os três primeiros pontos do Flamengo no período inicial saíram das mãos de Léo Demétrio. Com um começo de partida bem equilibrado, as duas equipes trocavam pontos no ataque. Mineiro, que entrou no decorrer do quarto, anotou uma bola de três para o Fla. O Pato, com uma marcação encaixada, aproveitava as oportunidades para converter seus pontos. Nos segundos finais, Mineiro arremessou do perímetro e empatou o jogo. Em seguida, Martinez roubou uma bola e, de bandeja, virou o placar para o Fla no final do quarto: 22 a 20.



No segundo período, o time rubro-negro demorou a marcar e permitiu que a equipe de Pato passasse à frente no placar. Mas, logo na sequência, Yago sofreu falta e converteu os dois lances livres para o Mais Querido, empatando novamente o confronto. O time paranaense continuava bem na partida e terminou o primeiro tempo vencendo por 37 a 31.

O FlaBasquete voltou com tudo para o terceiro período, acertando duas bolas de três logo nos primeiros minutos. Yago, num contra-ataque rápido, converteu para o Fla e empatou o duelo, que continuou muito equilibrado. Os arremessos do perímetro voltaram a cair e Marquinhos recolocou o Flamengo em vantagem. Num quarto onde a equipe rubro-negra voltou a mostrar sua força, o Fla conseguiu abrir uma vantagem considerável e terminou na frente: 60 a 46.



Mais tranquilo em quadra graças à vantagem conquistada, o Flamengo passou a administrar o resultado e a trabalhar com calma as jogadas ofensivas. Jhonatan Luz acertou uma bola de três e ampliou ainda mais a diferença no marcador. O Flamengo, que iniciou com Franco Balbi, Chuzito, Marquinhos, Léo Demétrio e Hettsheimeir, saiu de quadra com uma bela vitória: 85 a 61.