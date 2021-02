Diego em ação no jogo do Flamengo contra o Corinthians, no Maracanã Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/02/2021 21:39

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians no Maracanã, o Flamengo segue dependendo apenas de si para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem grande atuação, o grupo mostra-se confiante e já mira o Internacional, na decisão da próxima rodada que pode garantir a liderança faltando uma rodada para o fim.

"É motivo de confiança depender só da gente, e é assim que vamos para os próximos jogos, respeitando o adversário, mas sabendo que temos condições", afirmou Diego na saída do campo, em entrevista à TV Globo.



O meia também comentou sobre o confronto direto com o Internacional, no próximo domingo (21), no Maracanã. O Flamengo está a apenas um ponto do líder do Brasileirão.



"Estamos nessa direção, concentrados naquilo que podemos fazer. Estamos preparados para receber o Inter e fazer um grande jogo. Passo a passo. Vamos canalizar toda a energia, vai dar tudo certo. Agora é manter e não pensar nas possibilidades. Temos de fazer a nossa parte. É manter o trabalho, a entrega. O espírito é esse", disse.