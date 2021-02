Relacionados para Flamengo e São Paulo Reprodução

Publicado 24/02/2021 12:41

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, no Morumbi, que acontece nesta quinta-feira. A novidade ficou por conta de Diego Alves, que não atua pelo clube carioca desde a vitória sobre o Sport, no Recife, no último dia 1º. O goleiro sofreu uma lesão na coxa.

A tendência é que Diego Alves não entre em campo e Hugo Souza continue como titular do Flamengo. O volante Willian Arão, que sofreu uma fratura no dedo do pé direito, também foi relacionado para a partida. O jogador também foi relacionado contra o Internacional, mas não teve condições de jogo.



O zagueiro Rodrigo Caio, que deixou a partida contra o Colorado, com dores no tornozelo, está relacionado e deverá entrar em campo contra o São Paulo. O Rubro-Negro precisa vencer o Tricolor Paulista para ser campeão do Brasileiro sem depender de um tropeço do Internacional contra o Corinthians, em Porto Alegre.