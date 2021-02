Gabigol saiu do campo direto para o vestiário no domingo Marcello Dias

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 10:33

O domingo só não foi de festa completa para os torcedores do Flamengo por causa da preocupação com Gabigol e Arrascaeta, que saíram machucados. Entretanto, o técnico Rogério Ceni está confiante em poder contar com o atacante, que teve entorse no joelho esquerdo, e com o meia, com dores no tornozelo direito, para a partida decisiva contra o líder Internacional, no domingo (21), no Maracanã.

O comandante ainda revelou que Arrascaeta já vinha com o problema desde sábado, mas que fez tratamento para estar em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians.



Publicidade

"Arrascaeta vinha com uma dor, fez tratamento na concentração e no dia do jogo, para estar pronto. Gabriel teve uma entorse. Mas acho que não teremos problemas para o domingo, os dois devem estar recuperados. Em princípio, não acredito que alguém fique fora pelo que aconteceu hoje. Mas todos ainda serão reavaliados", afirmou.



Gabigol e Arrascaeta serão reavaliados na apresentação, terça-feira (16). Para Ceni, os dois devem perder alguns treinos para tratar dos problemas físicos. O treinador também comentou sobre as muitas lesões no elenco ao longo da temporada.



Publicidade

"Esporte de alto rendimento é isso. Atletas se superam dia a dia. As dores vêm, a competição é forte. Faz parte do dia a dia. Tinha dia que eu levantava e o joelho não queria ir. Para ser campeão, tem que ser assim", completou.