Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por Venê Casagrande

Publicado 17/02/2021 17:26

O Internacional promete fazer mistério até o último minuto na escalação de Rodinei na decisão de domingo contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h. O lateral-direito pertence ao time carioca e no contrato de empréstimo entre os dois clubes prevê pagamento de multa de R$ 1 milhão do Colorado ao Rubro-Negro caso ele atue contra a equipe dona dos seus direitos federativos.



Como o Internacional não é obrigado a comunicar ao Flamengo se irá colocar Rodinei em campo, a ideia da diretoria e da comissão técnica é de deixar o rival na dúvida até uma hora antes de a bola rolar, quando sai a escalação oficial das equipes. Independentemente da escalação, o lateral-direito viajará com a delegação para o Rio de Janeiro no sábado.



O técnico Abel Braga aprovou a estratégia e pediu à diretoria que o zagueiro Cuesta, suspenso para o confronto com o Flamengo, também esteja na delegação colorada no Maracanã. O treinador entende que a presença do argentino na concentração será importante para o seu elenco.



Abel Braga tem duas opções para a vaga de Cuesta no time titular: escalar um jovem (Zé Gabriel ou Pedro Henrique) em um jogo decisivo ou improvisar um jogador mais experiente na zaga colorada.



Antes de viajar ao Rio de Janeiro, o Internacional tem mais três dias de treinamento que serão usados por Abel Braga para testes: quinta-feira, sexta-feira e sábado. Caso o Colorado vença o Flamengo conquistará o título do Campeonato Brasileiro 2020.