Réver, zagueiro do Flamengo, durante treino Gilvan de Souza/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 19/02/2021 18:13 | Atualizado 19/02/2021 18:13

A pergunta de R$ 1 milhão da semana é: Rodinei será escalado por Abel Braga para encarar o Flamengo no domingo, às 16h, no Maracanã? O questionamento está em jogo porque no contrato de empréstimo do Internacional com o Rubro-Negro prevê pagamento do valor do Colorado ao time carioca. Não é a primeira vez que essa cláusula gera debate entre os dois clubes.



Quando o zagueiro Réver, atualmente no Atlético-MG, foi contratado pelo Flamengo por empréstimo junto ao Internacional, o então diretor Rodrigo Caetano acertou com o Colorado que se o jogador entrasse em campo contra o time do Sul, o Rubro-Negro pagaria multa de R$ 1 milhão.



O tempo passou. Rodrigo Caetano deixou o Flamengo e meses depois foi trabalhar no Internacional. Em 2018, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Réver entrou em campo contra o Flamengo. O que aconteceu? O diretor cobrou da diretoria carioca o valor da multa de R$ 1 milhão, o que pegou alguns dirigentes da cúpula rubro-negra de surpresa.



Na ocasião, Bruno Spindel, então CEO do Flamengo, não gostou da postura de Rodrigo Caetano e foi o responsável pela negociação com o Internacional. O dirigente rubro-negro conseguiu fazer com que o pagamento da cláusula fosse parcelada em dez vezes, que já foram pagas. No segundo turno do Brasileirão 2018, já ciente da situação, o time carioca não escalou Réver contra o time gaúcho e não desembolsou o valor da multa.