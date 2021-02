Por O Dia

Publicado 21/02/2021 15:19

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Internacional, no Maraca, pelo Brasileirão! Pra cima deles! #FLAxINT #VamosFlamengo pic.twitter.com/7i4UOZx5SC — Flamengo (@Flamengo) February 21, 2021

Rio - Flamengo e Internacional fazem, daqui a pouco, o duelo que pode definir os rumos do Brasileirão. Se vencer, o Colorado é campeão do torneio. Já o Flamengo, se bater o time gaúcho, assume a ponta e dependerá só de si na última rodada, contra o São Paulo, no Morumbi. Confira a escalação do Rubro-Negro para o duelo.