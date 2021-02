Anjo rubro-negro assistirá a partida do Ninho do Urubu Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/02/2021

Rio - A nação rubro negra é reconhecida por sempre levantar o time nos momentos de decisão, sendo considerada um verdadeiro 12º jogador em campo. No entanto, o duelo decisivo deste domingo entre Flamengo e Internacional vai ser diferente, afinal, as arquibancadas do Maracanã estarão vazias. Mas para não deixar a paixão flamenguista de lado e valorizar a torcida mesmo em casa, a Cervejaria Brahma faz uma homenagem e leva o torcedor Anjinho ao Ninho do Urubu para acompanhar a transmissão especial do jogo.



O carioca Marcelo Nuba, mais conhecido como Anjinho, é apaixonado pelo time e figura carimbada em todos os jogos do Flamengo no Rio de Janeiro, desde 2012. Nas partidas, se destaca na multidão: se fantasia de anjo com direito a asas, roupa, óculos e peruca branca. A história começou quando, no carnaval, saiu de um bloco e percebeu que não dava tempo de passar em casa antes do jogo, e foi fantasiado mesmo. Com a vitória, a fantasia virou amuleto inclusive da torcida.



Ao lado de convidados especiais como os atletas Daniele Hypólito, Matheus Santana, Pâmela Alencar e Sorriso, dos apresentadores Smigol e Rapha Lima, ele vai acompanhar todos os momentos dessa partida tão importante e mandar toda essa vibração rubro-negra para o Maraca. Juntos, eles farão um esquenta divertido antes da partida, comentarão no intervalo e ainda farão um tour no Ninho.



Ontem, a Cervejaria Brahma divulgou um vídeo emocionante convocando a torcida e mostrando que mesmo com o estádio vazio, são milhões de torcedores em casa, na sala na janela, na varanda... e que, neste domingo, mais uma vez, o time conta com a raça, amor e paixão dos torcedores que, sem dúvida, são o décimo segundo jogador em campo!