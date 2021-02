Flamengo bateu o Inter por 2 a 1 no Maracanã Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

A história volta a se repetir. Assim como em 2009, o Flamengo assumiu a liderança pela primeira vez na penúltima rodada e depende apenas de si para ser octacampeão. Tudo graças à dura vitória de virada por 2 a 1 sobre o Internacional no Maracanã, com um a mais durante quase todo o segundo tempo, o que fez a diferença. Arrascaeta e Gabigol foram os heróis, com Edenilson abrindo o placar no confronto direto.

Agora, o Rubro-Negro precisa vencer o São Paulo no Morumbi para levar o título, enquanto o Colorado tem que bater o Corinthians no Beira-Rio e torcer por um tropeço do novo líder.

No início do duelo entre times com características tão diferentes, o Inter conseguiu fazer valer o seu estilo de muita marcação e saída em velocidade, enquanto o Flamengo não impôs sua intensidade nem foi agressivo no ataque. E assim, o Colorado chegou com perigo aos 8 minutos, quando Gustavo Henrique cometeu pênalti bobo em Yuri Alberto. Edenilson cobrou aos 11 e abriu o placar, que daria o título aos gaúchos.

Mesmo em casa, o Flamengo parecia sentir a forte marcação adversária e era lento. Tanto que, logo depois, o Internacional, em novo contra-ataque, chegou com perigo, com Yuri Alberto. Somente após os 15 minutos o Rubro-Negro começou a se soltar, comandado por Gerson, e o Colorado recuou demais, sem conseguir sair.



Até que o Flamengo enfim achou espaço quando acelerou. Filipe Luís lançou Bruno Henrique, que passou por Rodinei e cruzou para Arrascaeta empatar, aos 28. O jogo mudou e o Rubro-Negro passou a tomar conta das ações. Entretanto, sem criatividade, pouco assustou, ao contrário do Internacional, que mandou uma bola na trave com Rodinei, aos 42, após desvio de Gustavo Henrique.

O jogo equilibrado só poderia ser definido em um lance decisivo, que aconteceu logo aos 4 minutos do segundo tempo. E justamente com Rodinei, que só estava em campo porque um torcedor colorado pagou a multa de R$ 1 milhão que o Internacional tinha que dar ao Flamengo, que o emprestou, para escalá-lo. Com a ajuda do VAR, a arbitragem deu o cartão vermelho exagerado ao lateral por um pisão sem querer em Filipe Luís.

Com um a mais, o Flamengo foi com tudo em busca da vitória. Rogério Ceni tirou Isla e colocou Pedro e depois fez outras mudanças que desfiguraram o time. Ainda assim, o Rubro-Negro pressionou até que conseguiu a virada aos 17, em grande lance coletivo desde a defesa, finalizada com um lançamento perfeito de Arrascaeta para Gabigol voltar a ser decisivo.

Foi o sexto gol do atacante nos últimos seis jogos. O Internacional, que fazia boa partida, sofreu um baque e buscou desesperadamente o empate mesmo com um a menos. Entretanto, deu muitos espaços na defesa, que o Flamengo, desorganizado e jogando mal, não soube aproveitar. Pedro até marcou duas vezes, mas estava impedido em uma e a arbitragem anulou com a ajuda do VAR, numa falta inexistente.

No fim de um jogo com muita tensão, o Internacional tentou pressionar, mas foi o Flamengo quem ficou mais perto do terceiro gol, mas Bruno Henrique, sozinho, isolou.

FLAMENGO 2 X 1 INTERNACIONAL

Local: Maracanã

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)



FLAMENGO: Hugo Souza, Isla (Pedro), Rodrigo Caio (Natan), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego (João Gomes), Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol (João Lucas) e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni.



INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado (Johnny), Caio Vidal (Thiago Galhardo), Edenílson, Praxedes (Heitor) e Patrick (Mauricio); Yuri Alberto (Peglow). Técnico: Abel Braga.



Gols: Edenilson (11' do 1º tempo), Arrascaeta (28' do 1º tempo); Gabigol (17' do 2º tempo)



Cartões amarelos: Diego, João Gomes, Natan, Pedro (Fla)

Cartão vermelho: Rodinei (3' do 2º tempo)