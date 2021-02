Flamengo e Internacional Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:18

Rio - Além do Rio de Janeiro, onde os 34 pontos de audiência estabeleceram o recorde nas transmissões de futebol vespertino aos domingos desde setembro de 2019, a transmissão da TV Globo de Flamengo e Internacional teve em destaque em outras praças do país.

Em Vitória, a partida teve a maior audiência do futebol desde dezembro de 2019, com 36 pontos e 60% de share, o que significa que mais da metade das TVs ligadas no horário estava sintonizadas na partida. Em Goiânia, os 24 pontos de audiência foram recorde do futebol desde a final do Mundial de Clubes entre Flamengo x Liverpool. Em Porto Alegre, 36 pontos de audiência e 64% de participação, recorde do Campeonato Brasileiro 2020 na praça.



A cobertura especial do SporTV levou o canal ao primeiro lugar geral entre os mais de 200 canais da TV por assinatura no pré-jogo do ‘SporTV News’ (de 12h50 às 16h) e no pós-jogo do ‘Troca de Passes’ (18h às 19h56). Mais de 3,4 milhões de pessoas passaram pelo SporTV no último domingo do Campeonato Brasileiro.