Flamengo irá transmitir Campeonato Carioca Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 11:51

Rio - Por meio das redes sociais, o Flamengo divulgou nesta quarta-feira que irá realizar um pacote pago para a transmissão de todas as partidas da equipe no Campeonato Carioca. Os jogos do Rubro-Negro na competição serão transmitidos pela FlaTV+.

Acabou a espera, Nação! Agora é oficial!



Campeonato Carioca 2021 (AO VIVO E COM IMAGENS) é na FlaTV+!



Assista aos jogos do Mengão com a transmissão mais rubro-negra do planeta por apenas 4x de R$ 32,48 ou R$ 129,90 à vista! pic.twitter.com/639WMUPjHn — Flamengo (@Flamengo) February 24, 2021

O clube carioca também divulgou os valores. Os torcedores que quiserem adquirir os jogos do Flamengo na competição vão precisar desembolsar R$ 129,90. O Rubro-Negro oferece a possibilidade de parcelamento em quatro vezes de R$ 32,48.