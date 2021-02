Flamengo está perto de mais um título do Brasileirão Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 23/02/2021 19:40 | Atualizado 23/02/2021 19:40

O Flamengo já sabe o dia e a hora que irá estrear no Campeonato Carioca. A partida contra o Nova Iguaçu foi marcada para o dia 2 de março (terça-feira), às 21h30, no Maracanã, com direito a transmissão na Record, emissora que adquiriu o direito de transmissão da competição.

O pedido foi feito por representantes da Record que marcaram presença no arbitral da Ferj que aconteceu nesta terça-feira. A reunião começou por volta das 17h e contou com representantes dos clubes da Série A. Cacau Cotta, Diretor de Relações Externas, foi quem representou o Flamengo no compromisso.

Publicidade

Como o Campeonato Brasileiro vai acabar dia 25 e a equipe rubro-negra terá pouco tempo para se preparar para a estreia do Carioca, a tendência é que o Flamengo mande a campo uma equipe alternativa, com muitos jovens no elenco. Jogadores que estão sendo pouco aproveitados por Rogério Ceni na reta final do Brasileirão 2020 também serão utilizados.

*Mais informações em instantes