César Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 12:31



O atleta César realizou exames iniciais, que descartaram uma fratura. Na sexta-feira (26.02) irá num médico especialista em joelho para avaliar possíveis lesões ligamentares. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 24, 2021 Rio - Na manhã desta quarta-feira o Flamengo informou que os primeiros exames descartaram uma fratura no joelho direito do goleiro César. Entretanto, na sexta-feira o arqueiro vai a um médico especialista para ser reavaliado e ver sobre possíveis lesões no ligamento. O camisa 37 sofreu uma entorse no local durante um treino na terça-feira.

Com o goleiro Diego Alves também se recuperando de uma lesão muscular, Gabriel Batista será a primeira possibilidade no banco de reservas para a última partida do Brasileirão. Na quinta, o Flamengo entra em campo contra o São Paulo, no Morumbi. Com 71 pontos, o Rubro-Negro é líder da competição e só depende de si mesmo para sair campeão.