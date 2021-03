Maurício Souza durante treinamento do Flamengo no Ninho do Urubu Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 12/03/2021 14:05 | Atualizado 12/03/2021 14:07

O técnico Maurício Souza comandou mais uma atividade visando ao duelo com o Fluminense, marcado para o próximo domingo, às 18h, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara. No treino tático, a equipe titular foi a mesma que entrou em campo contra o Macaé no último sábado: Gabriel Batista; Matheuzinho, Natan, Noga e Ramon; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Thiago Fernandes e Rodrigo Muniz.

Em relação aos jogadores do profissional que adiantaram o retorno nesta semana (Hugo Souza, João Lucas e Vitinho), apenas o lateral-direito treinou 100% com os demais jogadores e fez parte do time reserva na atividade tática. O goleiro fez uma parte com o grupo e depois atividades específicas em separado. Já o atacante só participou do aquecimento e depois ficou separado dos demais, na companhia do zagueiro Bruno Viana, que se recupera de uma fratura em um dos dedos da mão direita.

Dos três, apenas Vitinho está descartado para o clássico de domingo. Hugo Souza tem chances de ser relacionado para encarar o Fluminense, e João Lucas, que aguarda o desfecho da negociação entre Flamengo e Cuiabá, ainda não sabe se irá para o jogo ou não.

O Flamengo finaliza a preparação para pegar o Fluminense na manhã deste sábado, quando Maurício Souza comandará a última atividade antes do duelo. O Rubro-Negro, com duas vitórias em dois jogos, está invicto no Campeonato Carioca.