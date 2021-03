Fábio em ação pelo Flamengo Divulgação

Publicado 12/03/2021 18:41

O Flamengo acertou a renovação de contrato de mais uma joia promessa das categorias de base. Trata-se do meia Fábio, que também é chamado de Bill. Como tem apenas 15 anos, o jovem assinou vínculo de formação, mas a família do atleta alinhavou com o clube um acordo de três temporadas quando ele completar 16 anos.

Em contato com a reportagem, Fábio Ribeiro revelou que tinha propostas do futebol holandês, sem citar clube, e comemorou a permanência no Flamengo.

"Tínhamos um projeto semelhante ao que foi feito com Romário e Ronaldo na Holanda, mas em momento algum eu me via fora do Flamengo. Graças a Deus, à minha família, ao clube e ao meu empresário, vou poder realizar meu sonho de criança que é assinar meu primeiro contrato com o Flamengo.

Eu amo esse clube e essa torcida é de arrepiar."

Fábio é natural de Volta Redonda e chegou ao Flamengo com 11 anos. Considerado promessa, o Flamengo trabalha com cautela para lapidar a joia para no futuro prosperar dentro e fora de campo.