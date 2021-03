A plataforma de streaming foi desenvolvida pelo clube e todo valor arrecadado tem destino o futebol do Fla Reprodução

Após frustrar assinantes na estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo fez um alerta prévio direcionado aos assinantes da "FlaTV+", plataforma própria de streaming recém-lançada pelo clube. Via e-mail, o Rubro-Negro sugeriu que os torcedores acessem o serviço com antecedência no dia do jogo contra o Fluminense, neste domingo (14), às 18h.

O Flamengo justifica a orientação "por questões de segurança e para garantir a boa experiência", a fim de evitar "uma fila de espera". O site do serviço tem informado que o "tempo de espera estimado" em dias de jogos pode chegar a até 20 minutos, de acordo com relatos compartilhados por torcedores nas redes sociais.

"Olá, torcedor rubro-negro! Domingo é dia de Fla-Flu e orientamos a todos que acessem a FlaTV+ com antecedência. Por questões de segurança e para garantir sua boa experiência durante a transmissão, o procedimento de autenticação do seu login pode entrar em uma fila de espera. Por este motivo, não deixe para acessar na última hora. Programe-se: a transmissão começa às 16h, com o pré-jogo, e a bola rola às 18h - diz o comunicado.