Gabriel Batista Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 17:10

Rio - Quarto goleiro do Flamengo, Gabriel Batista tem sido titular nestas primeiras partidas do Campeonato Carioca. Revelado no Rubro-Negro, o arqueiro de 22 anos atuou nos jogos contra Nova Iguaçu e Macaé, vencidos pelo Fla, e não sofreu gols. Em entrevista à 'ESPN', o jogador revelou uma conversa com Rogério Ceni, ex-goleiro e técnico do Rubro-Negro, que o aconselhou neste início de carreira.

"Ele conversa, dá algumas dicas, tenta corrigir algumas coisas, como, por exemplo, as jogadas com os pés. Já conversei muitas coisas com ele, sou curioso, vejo vídeos da carreira dele, perguntei sobre alguns jogos, sobre a final do Mundial, etc. O conselho que guardo é sobre ser paciente, ele me disse que começou a carreira quando tinha 24 anos, eu tenho 22. Então é ter paciência, continuar trabalhando forte porque as oportunidades irão aparecer e tenho que estar preparado", disse Gabriel.