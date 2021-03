Gabigol e MC Gui são conduzidos pela Polícia Civil após serem flagrados em cassino clandestino na zona Sul de São Paulo Paulo Lopes / Agnews

Publicado 14/03/2021 11:07 | Atualizado 14/03/2021 12:22

Flagrado em um cassino clandestino durante uma operação da Polícia Civil no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo na madrugada deste domingo (14), Gabigol foi encaminhado à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública e já foi liberado, mas ainda terá de responder à Justiça. Além dele, estavam também MC Gui e cerca de 200 pessoas, e todos podem responder por crime contra a saúde pública e jogo de azar, segundo o delegado e supervisor do GARRA (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), Eduardo Brotero.

"Eles (Gabigol e MC Gui) foram conduzidos ,na verdade qualificados, por conta da pandemia já para prestar esclarecimento aqui na delegacia. Funcionários e o responsável pelo local também devem responder por crime contra a saúde pública, jogo de azar e contravenção. Os demais serão ouvidos posteriormente porque senão a gente causaria outra aglomeração aqui", explicou Brotero em entrevista à Globonews.



Gabigol e MC Gui assinaram um termo se comprometendo a prestar esclarecimentos futuros, mas não correm risco de prisão, segundo o próprio delegado. As investigações ficarão com o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946.



"Tanto a contravenção de jogo de azar quanto artigo 268 de saúde pública somados são crimes de menor potencial ofensivo. As pessoas não ficam presas em flagrante. Eles, concordando em participar de todos os atos judiciais requisitados, há substituição da prisão em flagrante pelo termo circunstancial", explicou Botero.

Segundo a polícia, Gabigol estava escondido embaixo de uma mesa do cassino durante a operação, que teve agentes da Vigilância Sanitária, Procon-SP e as polícias Civil e Militar. Também esteve presente o deputado federal Alexandre Frota (PSDB/SP), que gravou e divulgou a ação.

Inicialmente, o objetivo era coibir uma festa clandestina e somente no local os agentes descobriram que se tratava de um cassino. Fontes disseram à polícia que o local funcionava já há algum tempo e que as obras com instalações de luxo custaram cerca de R$ 8 milhões.



Em um vídeo, é possível ouvir alguma pessoa perguntando a Gabigol se ele estaria presente no Fla-Flu deste domingo, pelo Campeonato Carioca. Irritado, o atacante respondeu: "Não, mano... pergunta idiota do c..."



Gabigol, assim como os outros titulares do Flamengo, estão de férias e se reapresentam nesta segunda-feira no CT do Ninho do Urubu. O atacante ainda não se pronunciou sobre o ocorrido, nem o clube nem Mc Gui.