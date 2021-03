Arrascaeta se reapresentou ao Flamengo nesta terça Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:45

Rio - Ausente na reapresentação do Flamengo na última segunda-feira, o meia uruguaio Arrascaeta participou na manhã desta terça do treino do clube carioca no Ninho do Urubu. O jogador, de 26 anos, partiu do Uruguai apenas na última segunda-feira, devido a dificuldade com voos durante a pandemia da Covid-19.

A reapresentação do jogador com atraso acabou gerando expectativa devido a informação dos canais "ESPN", que Arrascaeta teria recebido uma sondagem do futebol do Egito e que o seu estafe estaria querendo uma valorização do atleta, após mais uma temporada vestindo a camisa do Flamengo.

Publicidade

Com os titulares de volta, Rogério Ceni vai dirigir o Flamengo na próxima partida. Na próxima sexta, a equipe recebe o Resende, às 21h, no Maracanã. O goleiro Hugo Souza e o atacante Vitinho, que voltaram alguns dias antes dos demais, devem reforçar a equipe carioca.



Publicidade



Após a derrota para o rival Fluminense, o Flamengo caiu para a terceira colocação na tabela de classificação da Taça Guanabara. O primeiro grande desafio do ano para os atuais bicampeões brasileiros será no dia 11 de abril, quando o time disputa a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, vencedor da Copa do Brasil.