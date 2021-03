Victor Sá comemorando gol pelo Wolfsburg Reprodução Instagram

Por Venê Casagrande

Publicado 16/03/2021 16:00 | Atualizado 16/03/2021 16:13

Rio - O Flamengo está cauteloso no mercado da bola e, até o momento, fez apenas uma contratação para a temporada: o zagueiro Bruno Viana. Porém, a diretoria segue atenta e em busca de possíveis nomes para reforçar o atual elenco. Um jogador que está no radar do clube carioca é o atacante Victor Sá, cria do Palmeiras e atualmente no Wolfsburg, da Alemanha.

Segundo apurou a reportagem, Victor Sá foi oferecido ao Flamengo, que não descartou a possibilidade de tentar a contratação do atacante e estuda avançar nas negociações. As conversas com o estafe do jogador estão em andamento, mas ainda em estágio inicial. As partes elaboram uma estratégia para convencer o Wolfsburg a liberar o atleta.

A ideia do Flamengo é, caso avance nas negociações, ter Victor Sá por empréstimo, com opção de compra estabelecida em contrato. Mesmo modelo de negócio que fez com o Braga, de Portugal, para ter Bruno Viana neste ano.

Quem comanda essa situação é o diretor executivo Bruno Spindel, que está em contato com os empresários do atleta. Por conta da queda de receita por causa da pandemia da Covid-19, o Flamengo não prevê altos investimentos no mercado da bola para fazer contratações. Uma fonte da reportagem que pertence à diretoria, reforçou a possibilidade de o Rubro-Negro contratar Victor Sá:

"É possível", resumiu a pessoa.

Victor Sá tem 26 anos e está no Wolfsburg, da Alemanha, desde a temporada 2019/2020. O atual vínculo dele com o time alemão vai até junho de 2023. Antes, o atacante passou por Lask Linz e Kapfenberger SV, ambos da Áustria, São José dos Campos e Palmeiras, clube que deu os primeiros chutes, em 2012.

A melhor temporada de Victor Sá foi em 2018/2019, quando entrou em campo 34 vezes pelo Lask Linz e marcou 20 gols. Pelo Wolfsburg, o atacante já disputou 63 jogos e marcou oito gols.