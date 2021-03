Natan Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 16/03/2021 18:59

Natan iniciou a sua trajetória pelo Red Bull Bragantino. Nesta terça-feira, o zagueiro embarcou pela manhã para Bragança Paulista e se apresentou, no período da tarde, ao novo clube. O jovem, que foi emprestado pelo Flamengo até dezembro, iniciou a bateria de exames e teve uma rápida conversa com o técnico Mauricio Barbieri no CT da equipe, o HWT Sports.

Como de costume, o Red Bull Bragantino aguarda a finalização dos exames médicos e da assinatura de contrato para anunciar Natan de maneira oficial. O zagueiro chega ao Massabruta após uma longa negociação que envolveu o Flamengo e o Porto Vitória, clube do Espírito Santo que detém percentual de direito econômico do defender de 20 anos.

Segundo apurou a reportagem, a negociação foi feita da seguinte forma. O Flamengo, que tinha 60% dos direitos de Natan, negociou com o Porto Vitória e "mordeu" 22% dos 40% que a equipe capixaba tinha direito. Com isso, o Rubro-Negro somou 82% dos direitos econômicos do zagueiro e o Porto Vitória 18%.

O Flamengo irá emprestar Natan ao Bragantino até dezembro e receberá R$ 5 milhões. No contrato, há cláusula de obrigação de compra se o jogador entrar em campo em um determinado número de jogos (20), que será de 70% dos direitos econômicos por R$ 22 milhões.

Ou seja, caso Natan seja comprado pelo Bragantino em dezembro, o Flamengo receberá, pela operação total, R$ 27 milhões por 70% dos direitos econômicos e ficará com 12%. O restante (18%) continua sendo do Porto Vitória.

Natan chegou ao time profissional do Flamengo em 2020, entrou em campo em 17 partidas e marcou um gol. A saída do zagueiro acontece depois de Rogério Ceni, em conversa com a diretoria, deixar claro que o jovem seria pouco utilizado, tendo em vista que Arão, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique estão na frente do garoto, além de ter Léo Pereira e Bruno Viana na briga por vaga.