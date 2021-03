Hugo Souza Alexandre Vidal/ Flamengo

Rio - Como o Jornal O Dia informou em primeira mão, o Ajax tem interesse na contratação do goleiro Hugo Souza, do Flamengo . A equipe holandesa está preparando uma oferta que pode chegar a casa dos R$ 167 milhões. As informações são do jornalista Nicolò Schira, que atualmente atua como diretor executivo do Ajax, junto com a equipe de scout do clube.

O pedido do clube holandês para ir atrás do arqueiro brasileiro vem de alguém com renome mundial. Edwin Van der Sar, ex-goleiro do clube, que também brilhou com a camisa do Manchester United e da seleção holanda, autorizou o Ajax procurar o jogador.

Hugo Souza tem multa em torno de 70 milhões de euros (R$ 471 milhões) para equipes do exterior. A oferta do clube holandês caso realmente aconteça deverá variar entre 20 e 25 milhões de euros (R$ 133 a 167 milhões).

O flerte é antigo, e o jogador está no mira dos holandeses desde 2020. na ocasião, as conversas com os empresários do atleta não avançaram, pois seria uma operação difícil, já que Hugo estava em ascensão e, logo depois, acertou a renovação de contrato com o Flamengo. O tempo passou, e o Ajax manteve o interesse no goleiro rubro-negro.



Nos próximos dias, representantes do clube europeu, que estão em contato com os empresários de Hugo, chegarão ao Rio de Janeiro para intensificar o interesse e abrir negociações com o Flamengo, que não irá facilitar nas tratativas, já que o goleiro é visto como peça fundamental no elenco, embora seja reserva de Diego Alves na equipe de Rogério Ceni.



O Ajax não tem pressa para contratar e usará o tempo na estratégia para convencer o Flamengo. A janela de transferência na Holanda só abre em junho. Ou seja, os holandeses, que estão dispostos a investir alto, entendem que a paciência será a principal arma para finalizar a operação.



O vínculo atual de Hugo Souza com o Flamengo vai até dezembro de 2025. Cria das categorias de base do Rubro-Negro, o goleiro de 22 anos chegou ao time profissional em 2020 e já fez 27 partidas pela equipe principal.