João Lucas em ação durante treinamento do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 17/03/2021 15:10 | Atualizado 17/03/2021 15:12

O Flamengo e o Cuiabá chegaram a um acordo verbal no início do mês, e o Dourado encaminhou a contratação de João Lucas por empréstimo até dezembro deste ano . O acordo verbal foi feito no começo do mês, mas o jogador ainda não foi liberado pelo Rubro-Negro e chegou a ser relacionado para o Fla-Flu do último final de semana.

João Lucas ainda não viajou para se apresentar ao Cuiabá porque o Flamengo ainda não aceitou oficialmente o acordo e, portanto, não liberou o lateral. O Dourado, por outro lado, estipulou um prazo interno para ter o jogador rubro-negro e aguardará apenas ate o fim desta semana. Caso o clube carioca não concretize a negociação até domingo, a diretoria irá atrás de um outro jogador para a posição.

Um dirigente do Cuiabá, em contato com a reportagem, disse que as conversas com o Flamengo estão paralisadas e aguardam a autorização do Rubro-Negro para João Lucas viajar e se apresentar ao Dourado.

"Está travado o negócio. Vamos aguardar até domingo apenas", disse o dirigente do Cuiabá.

O acordo entre Flamengo e Cuiabá por João Lucas prevê empréstimo até dezembro, com o Dourado pagando o salário do jogador de maneira integral, e ainda há uma cláusula de opção de compra ao término do contrato avaliada em R$ 5 milhões.

O Flamengo tem a intenção de estender o vínculo de João Lucas por mais um ano, pois o atual compromisso termina no fim de 2021, mesmo prazo do empréstimo ao Cuiabá. A ideia é não correr o risco de perder o lateral-direito, que embora não seja muito aproveitado, está valorizado no mercado nacional, pois muitas equipes demonstraram interesse nele.

João Lucas chegou ao Flamengo em 2019 depois de se destacar no Campeonato Carioca pelo Bangu. Pelo Rubro-Negro, o lateral-direito disputou 17 partidas e marcou um gol. Sua maior virtude é a parte defensiva. Tanto é que, com ele em campo, o Rubro-Negro não tomou gol pelo lado direito da defesa.