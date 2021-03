Gustavo Cuellar, volante do Al Hilal, defendeu o Flamengo de 2016 a 2019, somando 167 jogos e dois gols Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:39

Rio - De olho no mercado após desistir da contratação do volante Rafael Carioca, Cuéllar entrou na mira do Grêmio. Segundo informações do jornalista Alex Bagé, da Rádio Gaúcha ZH, os valores assustaram o presidente Romildo Bolzan, que descartou a contratação do brasileiro. Dessa forma, o ex-jogador do Flamengo parece ser 'a bola da vez'.

Titular do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Cuéllar é desejo antigo do Grêmio. Na última temporada, o Tricolor e o estafe do atleta se reuniram, mas a negociação não avançou. O volante tem contrato com o clube árabe até junho de 2023.