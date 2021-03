Pedro em treino do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 17/03/2021 19:13 | Atualizado 17/03/2021 19:15

O Flamengo deve ter novidades na lista de relacionados para pegar o Resende na sexta-feira, às 21h05, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Na atividade desta tarde, Hugo Souza, Pedro, Léo Pereira, Bruno Viana, Vitinho e Renê participaram do treino com os jogadores que iniciaram a disputa do Campeonato Carioca e podem ser convocados pelo técnico Maurício Souza.

Hugo Souza, Bruno Viana e Vitinho já treinam desde a semana passada no Ninho do Urubu. Já Pedro, Léo Pereira e Renê retornaram às atividades no dia 15 de março, mostraram boa forma física e podem reforçar o 'Flamengo alternativo' na sexta-feira.

Publicidade

O zagueiro Rodrigo Caio, com lesão muscular, ainda não treinou com o grupo e não tem prazo para participar das atividades no campo com os demais atletas do elenco.