Por Venê Casagrande

Publicado 17/03/2021 20:16

O técnico Maurício Souza esboçou, no treino desta quarta-feira, o time titular do Flamengo para pegar o Resende na sexta-feira às 21h, no Maracanã, pela Taça Guanabara. Com reforços de jogadores do elenco principal, os 11 escolhidos foram: Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Vitinho; Michael e Pedro.

Matheuzinho, Hugo Moura, João Gomes e Pepê estão disputando o Campeonato Carioca desde a primeira rodada. Já Hugo Souza, Bruno Viana e Vitinho treinam desde a última semana com o grupo e podem fazer a estreia no Estadual contra o Resende. Léo Pereira, Renê e Pedro iniciaram os trabalhos na segunda-feira, mas apresentaram boas condições físicas e têm boas chances de entrarem em campo.

O Flamengo finaliza a preparação para pegar o Resende nesta quinta-feira, quando o técnico Maurício Souza definirá a equipe que será lançada a campo na sexta-feira.