Thuler será emprestado ao Montpellier, da França Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 18/03/2021 17:06 | Atualizado 18/03/2021 17:07

O Flamengo acertou o empréstimo de Thuler ao Montpellier, da França , como adiantou o Jornal O Dia, mas, como a janela de transferência no país só abre em julho, o zagueiro iniciará a trajetória no novo clube apenas no meio do ano. Porém, o jovem não perderá tempo, fará curso para aprender a língua francesa e, portanto, iniciar o processo de adaptação desde já.

O Jornal O dia apurou que Thuler se matriculou na escola de idiomas chamada "Singular Idiomas", que dá suporte a vários jogadores e clubes, como o Fluminense, por exemplo. A primeira aula do zagueiro será nesta quinta-feira, segundo uma das fontes da empresa ouvida pela reportagem.

Thuler contará com suporte do seu estafe para buscar imóvel para residir durante o empréstimo ao Montpellier e não está descartada uma viagem em abril para iniciar o "mapeamento" na cidade. A data da viagem ainda é incógnita por conta da pandemia da Covid-19.

Pelo empréstimo de Thuler até dezembro de 2020, o Flamengo receberá do Montpellier R$ 1,4 milhões. Porém, caso a equipe exerça a opção de compra (R$ 16,9 milhões) ao término do contrato, o montante pago pelo empréstimo será descontado desta quantia.

Cria das categorias de base do Flamengo, Thuler estreou no time profissional em 2017. Até o momento foram 42 jogos, sendo 26 vitórias, dez empates e seis derrotas. O jogador marcou dois gols e foi peça importante na Libertadores 2019, quando substituiu Rodrigo Caio, na ocasião lesionado, em duelos importantes, como foi diante do Emelec, no Maracanã.

Com Rogério Ceni, treinador que usa pouco os jogadores jovens, Thuler perdeu espaço e virou última opção para o setor defensivo do Flamengo.