Por Venê Casagrande

Publicado 18/03/2021 18:48

O ano eleitoral do Flamengo começa a ficar agitado nos bastidores do clube. Depois de Walter Monteiro, do Flamengo da Gente, oficializar candidatura para presidente do Rubro-Negro, agora foi a vez de Rodolfo Landim, atual mandatário, confirmar que será postulante ao cargo novamente.

A oficialização de Rodolfo Landim aconteceu após Grupos Políticos (Sinergia Rubro-Negra, Ideologia Rubro-Negra e FLAFUT) que apoiam a atual gestão emitirem comunicado em conjunto para garantir que o mandatário será candidato a presidente para o próximo triênio (2022-2024).

Veja abaixo o comunicado na íntegra.

Rodolfo Landim já sabe que terá o apoio do atual vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, quem faz questão de expressar gratidão publicamente ao atual presidente. A eleição irá acontecer no fim de 2021, mais provável em dezembro.