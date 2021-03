Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:44 | Atualizado 19/03/2021 16:46

Rio - Campeão brasileiro pelo Flamengo, Rogério Ceni ainda tem no passado recente do Rubro-Negro uma comparação que costuma aparecer com frequência. Mesmo campeão, a equipe carioca no seu comando não encantou como a de Jorge Jesus em 2019. Em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, o comandante afirmou que mesmo sob o comando do português, o clube carioca teve momentos de dificuldade. Além de citar o confronto contra o Emelec, nas oitavas de final da Libertadores, decidido apenas nos pênaltis, o comandante também relembrou jogos complicados no Brasileiro daquele ano.

"Eu lembro de jogos do Flamengo em que o Flamengo teve muita dificuldade contra times menores, eu lembro de um jogo contra o Fortaleza, eu estava expulso, não fiz esse jogo, mas o Flamengo ganhou no último minuto o jogo lá em Fortaleza, eu lembro de um jogo contra o CSA, se eu não me engano, foi um jogo contra um time menor no Maracanã, 1 a 0 sofrido para o Flamengo, com o CSA perdendo chances de gol. Então, quer dizer, é que, lógico, você tem muita recordação boa e é inegável que o trabalho do Jorge Jesus foi um grande trabalho aqui no Flamengo", afirmou.



Além disso, Rogério Ceni fez questão de citar que o Flamengo teve algumas perdas no time titular. Além de Pablo Marí, que saiu logo após o fim da temporada de 2019, o lateral-direito Rafinha deixou o Flamengo antes da sua chegada ao comando do Rubro-Negro no ano passado.



"Há um time um pouco diferente, Pablo Marí já foi embora, Rafinha saiu, o Diego [Alves] se contundiu mais do que o normal nesse ano, em 2019 ele teve inteiro durante quase todo ano, então tem algumas diferenças, algumas caraterísticas que a gente tem que levar em consideração. O fator público no estádio, ele também é um fator de muita diferença e tem anos em que as coisas dão certo realmente, tem anos em que tudo se encaixa", disse.