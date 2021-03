Rafinha em ação pelo Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/03/2021 10:26

Rio - A chegada do lateral-direito Rafinha ao Flamengo foi debatida pelo comentarista esportivo Zinho, da ESPN Brasil. Nesta quinta-feira, o ex-jogador concordou com a diretoria do clube carioca em não fazer grandes investimentos para trazer um atleta que "deixou o time na mão" em 2020: "Se o Rafinha voltar, vai fazer o que com o Isla?".

"Ele saiu e a diretoria foi obrigada a investir em outro jogador e gastou grana para trazer o Isla, não foi barato. E nós estamos na pandemia, tem que ter responsabilidade. Se o Rafinha voltar, vai fazer o que com o Isla? Tira a paixão e a emoção, vamos na razão. Não é assim. Quer vir? Só que não tem condições de pagar o que está pedindo e ainda tem outro jogador na posição para pagar. Então, acho que a diretoria não está errada não", disse o comentarista.

Rafinha deixou o Flamengo no começo do Brasileirão de 2020, quando resolveu atuar pelo Olympiacos, da Grécia. Menos de um ano depois, já fora do clube estrangeiro, o Rafinha pode retornar ao elenco do Rubro-Negro. As tratativas com a dirigente esbarram em valores pedidos pelo atleta. Zinho lembrou que o lateral deixou o Flamengo na mão em 2020.

"Como jogador, admiro, respeito toda sua história, um cara importantíssimo para as conquistas do Flamengo, tanto dentro de campo como fora. Quando ele saiu, como amante de futebol, fiquei triste e não entendi a saída dele. Ele vem da Europa, com saudade do Brasil, ganhou tudo, financeiramente com um bom contrato. Então, não entendi", comentou ele, que seguiu:

"E agora, não entendo a torcida exigir o Rafinha. Com todo o respeito, eu acho errado ir pixar o muro. Porque foi o Rafinha que quis sair, o Flamengo queria continuar com ele."

O Flamengo tem ouvido da boca do lateral-direito que o mesmo já aceitou as condições financeiras oferecidas, porém um dilema interno - em relações aos valores, fator de discordância entre o departamento de futebol e membros da diretoria - emperrou a contratação que parecia iminente (veja mais aqui).

