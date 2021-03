Facundo Farías posa para foto com a camisa da Argentina Reprodução/El Litoral

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:48

Rio - Um dos empresários mais influentes do futebol na atualidade, André Curry está interessado em levar a promessa do futebol argentino, Facundo Farías, do Colón, para defender o Flamengo. No entanto, a negociação deve ser complicada. Recentemente, o representante do jogador, Matín Sendoa, assinou uma cláusula milionária de rescisão contratual. A informação é do portal argentino 'El Litoral'.

Considerado uma das promessas do futebol argentino, o jovem se destacou ao marcar três gols em oito jogos disputados pela Copa Diego Armando Maradona. Em entrevista à 'Rádio Gol 96.7', Sendoa afirmou que Facundo Farías tem ”quatro clubes europeus interessados em seu futuro”, mas garantiu que ”não há pressa em negociá-lo, pois quer que siga no Colón por mais um ou dois anos”.



André Cury é um agente bastante respeitado no mundo esportivo. O ex-agente de Neymar considera o argentino "um driblador, ideal para o Flamengo", e tem interesse de fazer essa negociação ir para frente.