Publicado 19/03/2021 21:59

Na partida do Flamengo contra o Resende nesta sexta-feira, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o volante Hugo Moura deu um susto na torcida rubro-negra. Aos 15 minutos, após disputar uma bola aérea com o adversário, o volante levou a pior, foi substituído e precisou tomar oito pontos na parte de trás da cabeça.

"O atleta Hugo Moura está em observação no vestiário. Foi necessário realizar a sutura na região da pancada na cabeça com oito pontos", comunicou a assessoria do Flamengo ainda durante o jogo.

No vaga de Hugo Moura, o volante Richard entrou e deu conta do recado. O colombiano mostrou boa desenvoltura nos passes e boa visão de jogo.